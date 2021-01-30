Стюардесса рассказала о наказании для грубых пассажиров

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У пассажиров-хамов больше шансов получить место у туалета, заявила Хелена Хендбаскет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Некультурные пассажиры, проявляющие хамство во время полета, часто получают места возле туалетов. О таком «наказании» рассказала бортпроводница из Канады Хелена Хендбаскет.

Блогер Даррон Кардоса спросил подписчиков в своем TikTok, как они справляются с неприятными клиентами на работе. «Хендбаскет призналась, что, в ответ на хамство пассажиров, регистрирует их на места возле уборной. Особенно большие неудобства это доставляет на длительных рейсах», — пишет РИА «Новости».

Другой подписчик, сотрудник отеля, рассказал, как отомстил постояльцам, которые не оставили ему чаевых за доставленный в номер багаж. По его словам, он позвонил в этот номер среди ночи и после ответа постояльцев повесил трубку. Другая девушка, работающая администратором в гостинице, рассказала, что также звонила постояльцам-грубиянам в номер по ночам. Кроме того, она селила таких людей в номера, расположенные над паркингом.

Ранее стюардесса из США Кэт Камалани рассказала подписчикам о распространенных заблуждениях о ее профессии, передает телеканал 360. По ее словам, бортпроводницы не должны размещать ручную кладь пассажиров на полках и прибирать самолет после прилета. Другая бортпроводница заверила, что включенные мобильные телефоны на самом деле не влияют на безопасность полета.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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