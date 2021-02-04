Медики не успевают расходовать поступающую вакцину Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Екатеринбурга по-прежнему не могут записаться на вакцинацию от коронавируса с помощью сайта Госуслуг. При этом в регион поступило еще 15 тысяч доз вакцины, еще одну крупную партию ждут на следующей неделе. Сложностям вакцинации было посвящено оперативное совещание в региональном минздраве, сообщил источник агентства.

«Поставки вакцины нарастают, в то же время неизрасходованные остатки увеличиваются, потому что сервисы для записи хромают, да и желающих не так много. На следующей неделе придет крупная партия и медики могут просто не справиться с этим объемом, проблему надо срочно решать», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе минздрава подтвердили поступление 15 тысяч доз вакцины, однако проигнорировали новое сообщение о сбое в работе сайта Госуслуг. 3 февраля замгубернатора Павел Креков сообщал о поступивших к тому моменту 60 тысячах доз вакцины, в оперштабе по борьбе с коронавирусом тогда уточнили, что привито 43 671 свердловчан. В оперштабе не ответили на запрос URA.RU о сложностях с записью на вакцинацию.

Ранее URA.RU в Екатеринбурге не работает запись на вакцинацию от коронавируса на сайте Госуслуг. Это стало причиной серьезной критики со стороны федеральных властей: вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова позвонила уральскому полпреду Владимиру Якушеву с просьбой разобраться в ситуации. После публикации новости в пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что запись на Госуслугах уже восстановлена.

Обновлено в 19:20. «Был действительно зафиксирован сбой, обусловленный техническими причинами. Проблема в целом была устранена накануне вечером. Специалисты профильных ведомств сейчас проводят постоянный мониторинг работы сервиса для обеспечения его корректной работы и устаревания ошибок в случае их выявления», — сообщили в пресс-службе минздрава.