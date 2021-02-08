В ХМАО сорвалось назначение детского омбудсмена

Татьяна Моховикова работала в этой должности с 2009 года Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Отставка детского омбудсмена в ХМАО Татьяны Моховиковой отсрочилась до 25 февраля, несмотря на истекший срок контракта, рассказала URA.RU сама Моховикова. Из-за этого откладывается и назначение нового омбудсмена.

«28 января вышел срок моего контракта. Но отставка может быть совершена только на заседании думы округа. Так как в январе заседания думы не было, то отставка планируется 25 февраля», — объясняет омбудсмен. Моховикова также добавила, что еще не определилась с дальнейшим местом работы, но уже получила несколько предложений. «Я планирую остаться в округе и применять на практике свои знания и умения», — заключила она.

Из-за отсрочки в отставке Моховиковой отодвигается дата назначение следующего кандидата на эту должность — заместителя директора департамента соцразвития ХМАО Людмилы Низамовой. Источник знакомый с ситуацией рассказал корреспонденту URA.RU, что уполномоченный по правам ребенка в РФ одобрил кандидатуру Низамовой. Ее назначение пройдет сразу же после того, как Моховикова отчитается о результатах работы на заседании думы и покинет должность.

Ранее URA.RU писало, что уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Татьяна Моховикова покидает свой пост. Ее контракт закончился 28 января 2021 года. А кандидатура Людмилы Низамовой на эту должность рассматривается уполномоченным по правам ребенка России Анной Кузнецовой.