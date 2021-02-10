В подмосковной больнице задохнулись три пациента

Главврач больницы в Одинцове утверждает, что пациенты погибли не от аварии аппаратов ИВЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В реанимации Никольской больницы в Одинцове (Подмосковье) скончались три человека. По предварительным данным, пациенты умерли из-за прекращения подачи кислорода в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Главврач больницы Владимир Гордеев уточнил, что в стационаре погибли два человека. Однако он подчеркнул, что смерти не связаны с проблемами аппаратов ИВЛ. «В момент аварии никто из пациентов не умирал. Спустя час после аварии у нас произошла смерть пациента, в момент самой аварии пациент не погибал. И еще спустя полчаса, это уже было 8 утра, скончалась еще одна пациентка. У них были другие совершенно причины», — рассказал Гордеев изданию «Подъем».

Осенью 2020 года 20 регионов России пожаловались на нехватку кислорода в больницах во время пандемии, что могло стать причиной смерти пациентов. Например, в Ростове-на-Дону из-за нехватки кислорода умерло 13 человек с коронавирусной инфекцией, уточняет сайт argumenti.ru.