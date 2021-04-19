19 апреля 2021

В Челябинской области обрушилась стена жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
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«Немецкий квартал» в металлургическом районе. Челябинск, архитектура, старые дома, немецкий квартал, кирпич
Дом был признан ветхим Фото:

В Миассе Челябинской области обрушилась стена ветхого кирпичного дома. Жителей временно разместили в местной школе. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии Миасса.

«Утром 20 апреля в администрацию Миасса поступило сообщение об обрушении 8 квадратных метров кирпичной кладки у 4-этажного общежития в старой части города. Здание было построено в 50-х годах прошлого века и признано ветхим, однако собственники сдавали в нем комнаты», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса.

Там добавили, что прямо сейчас у главы города Григория Тонких проводится комиссия по ЧС, где определят точное количество собственников квартир по адресу пер. Автомеханический, 5а. Кроме того, специалисты примут решение о дальнейшей судьбе ветхого здания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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