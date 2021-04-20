Политологи увидели тревожный сигнал в акциях протеста в ХМАО

В Сургуте участников акции протеста уводили в пассажирский автобус Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Активность югорчан на несанкционированных митингах в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля была выше, чем во время зимних акций протеста. Политологи Павел Манченко и Надежда Ушакова в разговоре с URA.RU увидели в этом тревожный сигнал.

«Сегодняшние выступления людей прошли в крупнейших городах ХМАО при отсутствии формального созданного штаба Алексея Навального в регионе. Это говорит, что протестные настроения в обществе имеют негативную динамику, они усиливаются. Год назад это было невозможно представить. И на это власти Югры должны обратить особое внимание. Это опасная тенденция», — считает президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко.

По предварительным данным силовиков в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске в митингах приняло участие около 60 человек. Однако по факту на центральных площадях было минимум в два раза больше, говорит источник в полиции. Инсайдер URA.RU в правоохранительных органах объяснил, что изменилась система подсчета. Если раньше в статистику попадали все, кто пришел на акцию протеста, то сейчас только те, кто активно себя проявлял. На зимних митингах в поддержку Навального общее число участников не превышало 100 человек, но активистов никто специально тогда не выделял. 21 апреля в отделения полиции в разных городах Югры доставлены 14 человек. Как правило, это тинейджеры, которые слишком вызывающие себя вели или выступали с плакатами.

Политолог Надежда Ушакова в разговоре с URA.RU объяснила, что такая активность молодежи может быть связана с политической активностью в округе, которая развивается из-за предстоящих осенних выборов. «В ХМАО попросту нет площадки для позиционирования молодежной политики, поэтому они выбирают самые распиаренные методы, не задумываясь о том, правильно это или нет», — сказала Ушакова. Она добавила, что для участников прошедшие митинги не могут считаться победой: «Люди, которые радеют за перемены в государстве, фактически участвуют в несанкционированных акциях, активны в неправовом поле. Это радикальный способ давления на власть. Как правило, такие методы не приводят к положительным результатам». Связаться со сторонниками Навального не удалось, в Югре нет его штаба.

Митинги в ХМАО начались в 19:00 по местному времени. В их ходе в полицию были доставлены участники акций протеста из Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска.