В Госдуме готовят новые выплаты для беременных

Сумма выплат — минимальный размер оплаты труда Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В России могут появиться выплаты для беременных студенток и матерей-одиночек, получающих образование. Закон об этом внесла в Госдуму депутат от фракции «Единая Россия» Светлана Бессараб.

«Автор проект предлагает установить право на государственную социальную стипендию одиноким беременным студенткам и одиноким матерям-студенткам, воспитывающим ребенка до достижения им возраста трех лет», — передает суть документа «Парламентская газета». На это потребуется десятикратное увеличение федерального бюджета, пишет «Национальная служба новостей».

Помимо этого, Бессараб также предлагает разрешить матерям получать пособие по уходу за ребенком, находясь в декрете, с нескольких мест работы. Законопроект внесен в нижнюю палату парламента.

О том, что в ближайшее время в России могут появиться новые льготы для мам, депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала URA.RU в начале марта. Если законопроект будет принят, стипендии начнут получать студентки, ставшие матерями. Сумма выплат — минимальный размер оплаты труда.