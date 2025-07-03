Минфин: ужесточать требования к льготной «Семейной ипотеке» не планируется

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Кредиты продолжат выдавать
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Делать жестче требования по льготной «Семейной ипотеке» пока никто не собирается. Данные кредиты банки продолжают выдавать. Об этом рассказали в Минфине РФ.

«Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется. Выдача кредитов ни в одном из банков не приостанавливается», — передает РИА Новости заявление представителей финансового ведомства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предлагал увеличить размер кредита по «Семейной ипотеке». С этой инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину обращались также депутаты.

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Делать жестче требования по льготной «Семейной ипотеке» пока никто не собирается. Данные кредиты банки продолжают выдавать. Об этом рассказали в Минфине РФ. «Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется. Выдача кредитов ни в одном из банков не приостанавливается», — передает РИА Новости заявление представителей финансового ведомства. Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предлагал увеличить размер кредита по «Семейной ипотеке». С этой инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину обращались также депутаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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