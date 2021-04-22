Фотографы ХМАО требуют разрешить им работать на выпускных

Фотографам сейчас запрещено посещать детские сады Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нижневартовские фотографы требуют от региональных властей разрешить им работать на выпускных в детских садах. Видеографам сейчас запрещено посещать дошкольные учреждения даже имея все необходимые справки об отсутствии коронавируса. Об этом URA.RU рассказал нижневартовский фотограф Дмитрий Новиков.

«Почему родителям можно присутствовать на выпускных, а фотографам, которые имеют справку об отсутствии заболевания и поставленную прививку от коронавируса, нет. Мне даже нельзя просто прийти в сад и поставить камеру, чтобы она снимала. Родители сейчас предлагают вообще перенести выпускной из детского сада в другое место», — сообщил Новиков.

По словам фотографа, он написал губернатору ХМАО Натальи Комаровой в Instagram. Однако ответом остался недоволен. «В образовательных организациях запрещено проводить массовые мероприятия с участием различных групп лиц до 1 февраля 2022 года. К различным группам лиц относятся все граждане, которые не работают в данном учреждении, в том числе, фотографы. Однако по причине многочисленных просьб граждан, приняли решение о возможности присутствия родителей на выпускных при соблюдении ряда условия профилактического характера», — ответила Новикову команда губернатора Югры. Также фотограф добавил, что будет и дальше обращаться к властям и даже напишет президенту.

Ранее URA.RU писало, что после выдвинутых требований родители смогли добиться от властей ХМАО снятия ограничений на посещение выпускных в детских садах. Однако сургутские родители возмущены тем, что они все-таки не попали на праздничные мероприятия.