Юрист предупредил водителей о новых штрафах в РФ

На российских дорогах появятся динамические знаки, оснащенные аппаратурой для фотофиксации нарушений и превышения скорости. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.
На дороге будут использоваться сразу три камеры, две из которых будут отслеживать момент приближения автомобиля к арке с информационным табло. Как только машина попадет под камеры, устройство сфотографирует ее и измерит скорость движения. «Имеет значение, что на снимок в таком случае попадет не только изображение автомобиля и его госномер, но и сам знак переменной информации. Это нужно, чтобы исключить любые спорные моменты», — сообщил Редик в беседе с агентством «Прайм».
Третья камера будет расположена в 30-50 метрах. Если водитель после рамки поедет быстрее положенного ограничения, то она это зафиксирует. На основании полученных данных инспекторы будут выписывать штрафы нарушителям.
Ранее стало известно, что уже весной 2022 года инспекторы смогут штрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар, а также за поврежденный бампер. ГИБДД планирует расширить список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который в пять раз увеличивает штраф за нарушения при проезде железнодорожных путей. Теперь нарушители должны будут заплатить 5 тысяч рублей.
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