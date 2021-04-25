Спасатели достали пенсионерку через крышу Фото: Илья Московец © URA.RU

Пожилая жительница Миасса провалилась вместе с дачным туалетом в выгребную яму. Тонкости спасательной операции пенсионерки раскрыли URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области.

«Сигнал о помощи поступил от дачников товарищества „Сад Северный-2“ в Миассе. Женщина из-за обвала грунта провалилась вместе с добротным деревянным туалетом в выгребную яму. Дверь сооружения оказалась заблокирована», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ПСС добавили, что спасатели вскрыли крышу, но не стали прибегать к альпинистскому сооружению. «Для удобства пожилой женщины они установили несколько деревянных ящиков на дно сооружения и подняли пенсионерку за руки. В результате работы спасателей никто не пострадал и даже не испачкался, сама бабушка с юмором отнеслась к ситуации», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Спасатели порекомендовали провести ревизию и укрепить сооружения на земле, так как весной грунт часто осыпается. «Дачный сезон в самом разгаре и чтобы вам не пришлось знакомиться со спасателями в столь щекотливой ситуации, стоит задуматься об укреплении всех деревянных конструкций», — добавили в пресс-службе ПСС.