Челябинцы скупают бюджетное жилье в новостройках и на вторичном рынке

Больше всего челябинцев интересуют квартиры в новостройках по 120 000 рублей за квадрат
Жителей Челябинской области в равной степени интересует как новое, так и вторичное жилье. В основном челябинцы приобретают бюджетные квартиры. Это жилье в новостройках до 120 000 рублей за квадратный метр и квартиры на вторичном рынке по цене около 90 000 рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«В Челябинской области на рынке новостроек по цене квадратного метра лидирует диапазон до 120 тысяч рублей, им интересуются 38,1% покупателей; еще четверть спроса приходится на уровень до 140 тысяч рублей. Сегменты 160–180 тысяч формируют по 11,3% спроса, а категории свыше 240 тысяч не превышают 6–7%», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, челябинцев интересует бюджетное жилье с качественными планировками и технологичными характеристиками новых проектов. Наибольшим спросом на рынке новостроек пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Ими интересуются 35,6% и 33,8% соответственно.

Таким образом семьи могут совместить функциональность и доступность. На «вторичке» наибольшим спросом пользуются двухкомнатные квартиры — 38,4%, следом идут однокомнатные — 34,4%. При этом бюджетным сегментом на вторичном рынке интересуются 63,2% покупателей. Челябинцы, выбирая жилье «подешевле», прежде всего стремятся решить жилищный вопрос в пределах доступного бюджета. И тут самым важным становится цена и готовность собственника квартиры или застройщика к диалогу и готовности к скидкам.В Челябинске в июле-сентябре 2025 года собственники вторичных квартир при продаже снижали цены на 5,5%. Это один из самых высоких показателей по всей стране.

