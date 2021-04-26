Дочку «Газпрома» возглавил топ-менеджер из ХМАО

Новый глава «Газпром переработки» Айрат Ишмурзин долгое время жил в Сургуте Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Генеральным директором компании «Газпром переработка» назначен Айрат Ишмурзин. До этого он занимал пост главного инженера и первого заместителя руководителя предприятия. Об этом URA.RU сообщили в управлении информации ПАО «Газпром».

«Генеральным директором ООО „Газпром переработка“ назначен Айрат Ишмурзин. С ноября 2020 года на Айрата Ишмурзина было возложено исполнение обязанностей генерального директора ООО „Газпром переработка“», — сообщили в пресс-службе газового концерна. Там также отметили, что новый топ-менеджер работает в структуре Газпрома уже 26 лет. Ишмурзин родился в 1972 году. Окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов», является кандидатом технических наук.

Источник URA.RU внутри компании сообщил, что коллектив компании с облегчением воспринял эту новость. «Ишмурзин долго работал на сургутском заводе стабилизации конденсата. Начинал трудовую карьеру с рабочих специальностей и является реальным производственником, а не просто офисным менеджером. Наверное, все это и послужило его утверждению в должности „генерала“», — поделился мнением собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром переработка» сменила прописку с Сургута на Санкт-Петербург в 2017 году. Прежний руководитель компании Марат Гараев осенью 2020 года перешел на работу в «большой Газпром».