В Перми решили, где частные инвесторы будут строить школы

В Перми частные инвесторы намерены строить школы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Пермского края определились с участками в Перми, где будут построены школы в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Они расположены в Свердловском, Дзержинском и Индустриальном районах города. Сегодня депутаты гордумы Перми проголосовали за передачу земельных участков на уровень края. Планируется, что инвесторами выступят «Сберинфра» («дочка» ПАО «Сбербанк») и группа компаний «Просвещение».

«Проектом решения предлагается разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Пермского края четыре земельных участка, расположенных по адресам: улица Холмогорская, 2Ж, улица Мира,11 (п. Новые Ляды), улица Кронштадтская, 41, улица милиционера Власова, 37 для реализации региональных проектов по созданию дополнительных мест в муниципальных общеобразовательных организациях на условиях концессии, то есть для строительства школ», — пояснил депутат Арсен Болквадзе. Депутаты гордумы поддержали решение о передаче земельных участков единогласно.

В свою очередь, министр образования края Раиса Кассина заверила депутатов, что все построенные школы «однозначно будут переданы муниципалитету». Примерная выгода для города Перми и для края [составляет] порядка 1 млрд рублей на каждую [построенную] школу.

В апреле власти Прикамья заявили, что предложения строить в Перми школы поступили от двух инвесторов — ООО «Сберинфра» и ГК «Просвещение». Сообщалось, что компании намерены строить их в поселке Новые Ляды, и на улице Холмогорской. Общая вместимость новых образовательных учреждений составит 2100 мест. Объем инвестиций в строительство оценивается в 3 млрд руб. Всего «Просвещение» может построить в Перми и Пермском районе 9 общеобразовательных школ.