Всем организациям ХМАО рекомендовано досрочно выплатить зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В связи с майскими праздниками жителям ХМАО могут досрочно выплатить зарплаты до 30 апреля. Но при соблюдении двух условий: если у предприятия есть такая возможность и если это не нарушает закон. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила во время заседания оперативного штаба Югры, передает корреспондент URA.RU.

«Всем организациям рекомендовано обеспечить, в срок до 30 апреля, при наличии возможности, опережающую выплату заработной платы. Если по графику она запланирована на первую половину мая», — сказала Комарова.

Кроме того, департаменту социального развития ХМАО поручено до 30 апреля организовать опережающие выплаты мер социальной поддержки. «Но только те из них, которые были предусмотрены на первую декаду мая», — заключила губернатор округа. Источник в региональном правительстве сообщил URA.RU, что бюджетники точно получат зарплаты досрочно, а решение по коммерческим предприятиям принимают их владельцы.

Ранее URA.RU писало, что президент России объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, первый рабочий день этого месяца придется на 11 мая.