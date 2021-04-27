Лавров пообещал составить список врагов России

Правительство России подготовит список недружественных стран. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — заявил министр в разговоре с РИА «Новости».
СМИ ранее сообщали, что в российский список недружественных могут попасть около 10 стран. Это США, Польша, Канада, Украина, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Австралия и Великобритания. Среди ограничительных мер, в том числе, ожидается полный запрет граждан данных государств работать в РФ.
Президент США Джо Байден15 апреля подписал указ о санкциях в отношении России. В частности, они привели к ограничениям для шести российских технологических компаний, высылке российских дипломатов из Вашингтона, ограничениям на операции с российским госдолгом. На следующий день Кремль объявил об ответных мерах, передает «
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