27 апреля 2021

Лавров пообещал составить список врагов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, кремль, красная площадь, москва
В российский список недружественных стран могут попасть около 10 государств Фото:

Правительство России подготовит список недружественных стран. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — заявил министр в разговоре с РИА «Новости».

СМИ ранее сообщали, что в российский список недружественных могут попасть около 10 стран. Это США, Польша, Канада, Украина, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Австралия и Великобритания. Среди ограничительных мер, в том числе, ожидается полный запрет граждан данных государств работать в РФ.

Президент США Джо Байден15 апреля подписал указ о санкциях в отношении России. В частности, они привели к ограничениям для шести российских технологических компаний, высылке российских дипломатов из Вашингтона, ограничениям на операции с российским госдолгом. На следующий день Кремль объявил об ответных мерах, передает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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