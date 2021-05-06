06 мая 2021

Глава комитета Госдумы высказался о новых штрафах для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полпред Якушев Владимир посетил проспект Мальцева. Курган, дорожные знаки, машина, пешеход, автомобиль, автодорога, проспект мальцева
Нужно оставить в покое «нештрафуемую двадцатку», считает Ярослав Нилов Фото:

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил том, что нештрафуемый порог в 20 км в час не следует снижать до 10. По его мнению, отмена порога приведет к дорожному беспределу, корректировкам ГОСТов для обоснования эвакуации и нарастанию социальной напряженности.

«Нужно оставить в покое „нештрафуемую двадцатку“ скоростного режима», — пишет в своем телеграм-канале депутат. По его словам, нынешний нештрафуемый порог уравновешивает пятикратное повышение минимального размера штрафа.

По мнению Нилова, прежде чем снижать нештрафуемый порог, в России нужно провести аудит всех дорог в федеральном масштабе, привести дорожные знаки и разметки в соответствие, регламентировать работу всех камер, установить реальные скоростные режимы, запретив занижать их без четкого обоснования. Так он отмечает, что любое дополнительное регулирование на участках дорог местные власти обязаны согласовывать с органами внутренних дел.

Ранее в правительстве РФ предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км в час. Автор действующей ныне нормы, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в разговоре с URA.RU выразил мнение, что изменение законодательство возможно после массовой проверки российских дорог.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...