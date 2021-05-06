06 мая 2021

Названия всех городов и стран мира переведут на русский

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Клипарт. Сургут, россия, туризм, страны, география, глобус, российская федерация
Атлас с русскими названиями появится при поддержке правительства РФ Фото:

Русское географическое общество при поддержке правительства РФ выпустит доступный цифрового атласа мира, в котором переведет на русский язык все топонимы. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации оказать возможное содействие в реализации предложений Русского географического общества о создании нового общедоступного цифрового атласа мира с российскими топонимами», — пишут на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад об этом будет опубликован к 1 августа 2021 года.

Этим же поручением Госдуме рекомендовано разработать нормы, которые бы обеспечили объектам культурного наследия на воде государственную охрану. Для этого нижней палате парламента следует принять соответствующие изменения в законодательство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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