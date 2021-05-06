Названия всех городов и стран мира переведут на русский

Русское географическое общество при поддержке правительства РФ выпустит доступный цифрового атласа мира, в котором переведет на русский язык все топонимы. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
«Правительству Российской Федерации оказать возможное содействие в реализации предложений Русского географического общества о создании нового общедоступного цифрового атласа мира с российскими топонимами», — пишут на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад об этом будет опубликован к 1 августа 2021 года.
Этим же поручением Госдуме рекомендовано разработать нормы, которые бы обеспечили объектам культурного наследия на воде государственную охрану. Для этого нижней палате парламента следует принять соответствующие изменения в законодательство.
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