Опальный директор театра подает в суд на власти ХМАО

Экс-директор СМДТ Тамара Лычкатая продолжает борьбу за возвращение должности Фото: аккаунт Тамары Лычкатой в Instagram

Экс-директор сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая намерена через суд добиваться восстановления в должности. Ответчиком по иску выступят окружные власти. Об этом URA.RU сообщил ее адвокат Анатолий Анохин.

Экс-руководитель театра считает, что ее увольнение произошло с нарушением законодательства, поскольку опиралось на результаты антикоррупционной проверки окружного департамента культуры, к выводам которой есть вопросы. «В акте проверки прямо указано, что проверка трудового законодательства, законодательства в сфере закупок, договоров на оказания услуг, выполнения работ и результатов их выполнения не проводилась, так как УМВД Сургута еще в ноябре 2020 года изъяло практически всю документацию и договоры сургутского театра. Получается, что проверка проведена незаконно в отсутствии документов, а нарушения выявили», — сказал URA.RU Анохин.

Кроме того, Лычкатая вместе с адвокатом считают, что были нарушены процедурные моменты при ее увольнении. У экс-директора учреждения была возможность до начала мая ответить на претензии департамента культуры, а тем временем на заседании окружного правительства 27 апреля было принято решение об ее отставке. «Противозаконно до 1 мая принимать решение об увольнении Лычкатой на основании акта проверки, не получив на него письменные возражения», — утверждает Анохин. Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что с 28 апреля в сургутском музыкально-драматическом театре назначен новый руководитель — Светлана Астраханцева. Лычкатая освободила пост главы учреждения после коррупционного скандала, который закончился возбуждением уголовного дела против ее заместителя Александра Лычкатого. Он подозревается в получении взятки.