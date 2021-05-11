Юристы перечислили, за что могут оштрафовать дачников

Юристы рассказали о неожиданных штрафах для дачников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дачники могут получить штраф за разжигание костров в период особого противопожарного режима, неправильно установленный туалет и нелегальный колодец. Об этом сообщила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«Прежде чем разводить на участке открытый огонь, дачнику нужно убедиться, что в его районе органами власти не введен особый противопожарный режим, так как в этом случае розжиг огня на открытом воздухе запрещен. Нарушитель может быть наказан по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Штраф для граждан по ней составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей», — передает слова юриста «Российская газета».

Запрещено сжигать сухую траву и мусор, а также ставить мангал ближе, чем в пяти метрах от дома. Штраф за нарушения составляет 2-3 тысячи рублей. Наличие на территории дачи сорняков и мусора грозит еще большими штрафами. Если собственник не приведет участок в пригодное состояние, ему грозит штраф от 20 до 50 тысяч. За несанкционированный сброс и хранение мусора могут наказать на 1-2 тысячи, за нелегальную установку колодца без сертификата — от 3 до 5 тысяч. Также стоит обратить внимание на установку туалета. Если его расположение будет нарушать санитарно-эпидемиологические требования, дачника привлекут к ответственности.

Ранее Росреестр сообщил о массовых проверках дачников. Для этого будут использованы дроны. Так ведомство планирует контролировать, используются ли участки по назначению.