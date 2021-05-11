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Власти ХМАО продлили карантин в регионе. Список запретов и послаблений

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО продлили действие карантина до 31 мая Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО продлили действие карантина до 31 мая, при этом отменив часть ограничений, связанных с пандемией. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список запретов и разрешений, которые действуют в Югре на время пандемии.

В ХМАО запрещено:

  • Работать детским игровым комнатам, в том числе находящимся на территории торговых центров;
  • Работать развлекательным и досуговым центрам (за исключением кинотеатров при условии заполняемости не более 50% мест);
  • Оказывать услуги по курению кальяна;
  • Находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски или респиратора;
  • Очно заниматься школьным классам и детсадовским группам, если среди детей или педагогов выявлен случай коронавируса;
  • Заключать браки без предварительной записи в органах ЗАГС.


Разрешено:

  • Проведение выпускного мероприятия в детских садах с участием родителей, если в организации отсутствуют группы, закрытые на карантин по инфекционным заболеваниям и по месту жительства участников не выявлено очагов заболевания;
  • С 19 мая круглосуточное осуществление деятельности организаций общественного питания. При условии снижения заболеваемости в регионе. На данный момент круглосуточно работать заведениям общепита разрешено только на заправках и на территории аэропортов;
  • Проводить концерты в закрытых залах, филармониях, органных залах с учетом заполняемости залов не более 50%;
  • Работать организациям культуры (при условии наполненности зала не больше 50%);
  • Проводить физкультурные и спортивные мероприятия;
  • Посещать соревнования болельщикам (не более 25% от общей вместимости трибун).


Власти ХМАО рекомендуют:

  • Поставщикам энергоресурсов не вводить ограничение режима потребления электричества и газа за несвоевременное или неполное внесение платы потребителями в период действия режима повышенной готовности;
  • Минимизировать посещение общественных мест;
  • Соблюдать дистанцию в 1,5 метра от окружающих.


Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова допустила ужесточение ковидных мер. Глава региона поручила рабочей группе оперативного штаба провести анализ того, как контролируется в аэропортах состояние здоровья прилетевших граждан. Также Комарова не исключила возвращение жестких мер в аэровокзалах, как было в прошлом году.

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