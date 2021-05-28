Жириновский заявил, что власти угрожают олигархи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская власть не ссорится с олигархами и держит их при себе, так как боится государственного переворота. Об этом заявил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Вы знаете, что можно купить целую армию на их деньги, и армия не будет выполнять приказы Верховного главнокомандующего. Они боевиков направят в Кремль, заберут власть голыми руками. Если с ними поссориться, они уедут за рубеж и бросят все деньги на подкуп всех, кто готов свергнуть власть, захватить Кремль, устроить нам майдан, как в ночь на 14 февраля 14-го года, а у нас то же самое могут сделать в любой момент. Вы понимаете, что у них огромные деньги?», — заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что сначала необходимо забрать у олигархов деньги, чтобы они не могли подкупить ни армию, ни ФСБ, ни полицию, ни оппозиционные партии. В качестве примера политик привел Михаила Ходорковского, который, по его словам, готовил госпереворот. Он также вспомнил Бориса Березовского, который, как отметил политик, хотел сорвать выборы президента в 2004 году. «Постоянно идет борьба, постоянно угрожают власти. Сколько врагов, у нас кругом одни враги и внутри», — добавил политик.