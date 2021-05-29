Под Екатеринбургом найдена мумия женщины

Следователи выясняют причины смерти женщины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мумифицированный труп неизвестной женщины обнаружен в поселке Рудном под Екатеринбургом. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

Человеческие останки екатеринбуржец Денис нашел утром 30 мая, возле остановки «Сады», во время прогулки с собакой. «Мы шли с собакой по каменистой, труднодоступной тропинке. Метрах в пятидесяти я заметил женщину в красном [пуховике] „Аляска“: она лежала на боку, подогнув ноги, будто спала. Сначала я решил, что человеку стало плохо, поспешил на помощь, но, подойдя поближе, понял, что это труп», — рассказал журналисту агентства Денис.

По предварительным данным, тело женщины пролежало в лесу несколько месяцев, поэтому останки успели мумифицироваться. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность погибшей и причину ее смерти. В следственном управлении СКР по Свердловской области пообещали URA.RU прокомментировать происшествие позднее.

Обновлено в 12:40:

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ подтвердили факт находки тела. «Сегодня утром в следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СКР поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве, приблизительно в 500 метрах от дороги, тела человека. Давность и причина наступления смерти будут выясняться в ходе соответствующей экспертизы», — рассказали URA.RU в ведомстве.

В разговоре с URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что в апреле 2021 года в полицию поступила ориентировка о пропаже женщины. По внешним приметам найденное тело может принадлежать пропавшей. «Есть похожая ориентировка о пропаже женщины от 5 апреля, похожей по внешним признакам», — добавил Горелых.