30 мая 2021

АКРА дала прогноз восстановления экономики России

© Служба новостей «URA.RU»
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Экономика России может восстановиться после пандемии уже в этом году Фото:

Экономика России восстановится после пандемии коронавируса уже в этом году. К такому выводу пришли специалисты рейтингового агентства АКРА.

«Экономическая активность в текущем году вырастет на 3,4-3,7%, а затем ее рост постепенно замедлится до 2% на горизонте пяти лет», — пишет «Российская газета», ссылаясь на макропрогноз российской экономики АКРА. Темпы роста доходов населения будут сопоставимы с динамикой отечественного ВВП, как это было до 2014 года, продолжает издание.

Ранее Всемирный банк пересмотрел свой прогноз восстановления экономики России в позитивную сторону. Согласно новой редакции документа, объём ВВП РФ увеличится в этом году на 3,2%, а не на 2,9%, как предполагалось ранее, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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