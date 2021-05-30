АКРА дала прогноз восстановления экономики России

Экономика России может восстановиться после пандемии уже в этом году Фото: depositphotos.com

Экономика России восстановится после пандемии коронавируса уже в этом году. К такому выводу пришли специалисты рейтингового агентства АКРА.

«Экономическая активность в текущем году вырастет на 3,4-3,7%, а затем ее рост постепенно замедлится до 2% на горизонте пяти лет», — пишет «Российская газета», ссылаясь на макропрогноз российской экономики АКРА. Темпы роста доходов населения будут сопоставимы с динамикой отечественного ВВП, как это было до 2014 года, продолжает издание.

Ранее Всемирный банк пересмотрел свой прогноз восстановления экономики России в позитивную сторону. Согласно новой редакции документа, объём ВВП РФ увеличится в этом году на 3,2%, а не на 2,9%, как предполагалось ранее, сообщает RT.