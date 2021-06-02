02 июня 2021
01 июня 2021

Победительницу челябинского конкурса оскорбили в соцсетях. Делом занялась прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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За оскорбительный пост в соцсетях студентке выписали штраф Фото:

Жительница Аргаяшского района привлечена к ответственности за оскорбление победительницы конкурса красоты в местном техникуме. Об этом URA.RU рассказали источники в правоохранительных органах. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области не раскрывая детали, сообщили, что девушке выписали штраф за оскорбление в соцсетях.

«В Аргаяше 15 апреля в одном из техникумов проходил конкурс красоты ко Дню космонавтики. Победила студентка-первокурсница, — рассказал инсайдер. — Когда стали известны результаты, другая студентка выложила в сторис своего Instagram видео с конкурса, сопроводив его оскорбительными словами». Обиженная победительница сделала скрин сообщения и в тот же день обратилась в прокуратуру.

«Данное высказывание по форме не соответствовало общепринятым нормам морали и поведения, публичность действий виновного лица выразилось в том, что информация была общедоступной», — заявили URA.RU в прокуратуре. Было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенной публично с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»). Студентке, оскорбившей победительницу конкурса красоты, выписали штраф в 5 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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