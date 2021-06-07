Росстат рассказал, какие продукты в мае подорожали больше всего

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Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., капуста, овощи, морковь, свекла, лук
Больше всего в мае подорожала свекла Фото:

Больше всего в мае подорожала свекла. На втором месте — капуста. Об этом свидетельствует отчет Росстата о потребительских ценах в мае.

«В мае прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу столовую — 35,3%, капусту белокочанную свежую — 25,2%, морковь — 18,8%, картофель — 15,4%, лимоны — 12,8%, лук репчатый — 11,3%», — указано в отчете, опубликованном на сайте Федеральной службы государственной статистики. При этом, помидоры подешевели на 8,3%, на огурцы — на 7,9%, куриные яйца — на 6,8%.

Гречка подорожала на 2,7%, подсолнечное масло — на 1,6%, сахар — на 0,3%, майонез — на 3,0%. Ранее Торгово-промышленная палата предложила ввести целевые бюджетные выплаты нуждающимся для покупки продуктов питания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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