Росстат рассказал, какие продукты в мае подорожали больше всего

Больше всего в мае подорожала свекла. На втором месте — капуста. Об этом свидетельствует отчет Росстата о потребительских ценах в мае.
«В мае прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу столовую — 35,3%, капусту белокочанную свежую — 25,2%, морковь — 18,8%, картофель — 15,4%, лимоны — 12,8%, лук репчатый — 11,3%», — указано в отчете, опубликованном на сайте Федеральной службы государственной статистики. При этом, помидоры подешевели на 8,3%, на огурцы — на 7,9%, куриные яйца — на 6,8%.
Гречка подорожала на 2,7%, подсолнечное масло — на 1,6%, сахар — на 0,3%, майонез — на 3,0%. Ранее Торгово-промышленная палата предложила ввести целевые бюджетные выплаты нуждающимся для покупки продуктов питания.
Подписывайтесь на URA.RU в