В челябинском городе сменили мэра по требованию силовиков

Александр Виноградов сдал полномочия своему заместителю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполнять обязанности главы города Троицка (Челябинская область) будет вице-мэр по социальным вопрос Кирилл Рогель. Такое решение приняли 10 июня депутаты городского собрания. Действующий градоначальник Александр Виноградов отстранен от работы на время рассмотрения его уголовного дела в городском суде.

«На рассмотрение депутатов была представлена кандидатура Рогеля. За него проголосовал 21 из 22 народных избранников», — сообщили URA.RU в собрании.

Виноградова обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году он незаконно передал оборудование местной теплоснабжающей организации под контроль другой фирмы. Сам мэр указывает, что это было вынужденной мерой — иначе в Троицке сорвалось бы начало отопительного сезона. К тому же решение было принято коллегиально, в ходе комиссии по чрезвычайным ситуациям, где присутствовал представитель прокуратуры. Сама передача оборудования проходила под надзором полицейских.

Тем не менее, Виноградова задержали: он несколько дней провел в СИЗО, затем его выпустили под домашний арест, потом под залог — и он вернулся на работу. Процесс по этому делу проходит в суде Троицка. На первом заседании удовлетворено ходатайство прокуратуры об отстранении Виноградова от работы на время суда. Пока дело не рассмотрено, он остается действующим главой Троицка.