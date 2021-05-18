ФСБ получила новую порцию информации о злоупотреблениях в Троицке (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов, обвиняемый в коррупции, написал заявление о злоупотреблениях депутатов городского собрания на имя начальника УФСБ по Челябинской области Дмитрия Иванова. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Заявление было отправлено Иванову в начале марта 2021, на официальном бланке мэрии Троицка. В нем Виноградов сообщает, что с июня 2019 года по октябрь 2020 года начальник МКУ „Гражданская защита города Троицка“ Виталий Здебский обязал сотрудников Единой диспетчерской службы (ЕДДС) учреждения сообщать поступающую информацию об умерших только в фирму ритуальных услуг „Упокоение“ Виталия Мижевикина. Есть информация, что сотрудники ФСБ допросили дежурных ЕДДС и изъяли журнал регистрации сообщений. Здебский и Мижевикин депутаты, поэтому материалы передали по подследственности в СКР», — рассказал URA.RU инсайдер.

В тексте заявления (есть в распоряжении URA.RU) приводится возможный размер платежей — 50 тысяч рублей в месяц. Якобы такую сумму предлагал Мижевикин предыдущему главе учреждения, но тот отказался. «Прошу Вас провести проверку по изложенным обстоятельствам. При необходимости готов предоставить имеющуюся дополнительную информацию», — заключает Виноградов.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области не комментируют ситуацию. В пресс-службе следственного управления СКР заявили, что не располагают соответствующей информацией. Здебский не ответил на сообщение в соцсети с просьбой прокомментировать ситуацию, а также на звонок корреспондента URA.RU по имеющемуся в редакции телефонному номеру. Связаться с Мижевикиным не удалось.