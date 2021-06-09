Единороссы ЯНАО определили с ключевыми кандидатами в Госдуму

Ямал в Москве представят три делегата Фото: сайт партии «Единая Россия»

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Представлять ямальское региональное отделение партии «Единая Россия» на всероссийском съезде 19 июня в Москве будут вице-губернатор Ирина Соколова, заместитель председателя окружного заксобрания Алексей Ситников и директор государственно-правового департамента Дмитрий Погорелый. Такое решение было принято на региональной партийной конференции, сообщается на сайте объединения.

«Решением участников конференции ими [делегатами съезда] стали два делегата-лидера предварительного голосования — Дмитрий Погорелый и Ирина Соколова, и один делегат по статусу — член Генерального Совета партии „Единая Россия“ Алексей Ситников», — говорится в опубликованном сообщении. Кроме определения кандидатов партийцы также подвели итоги предварительного голосования в ЯНАО.

Ранее сообщалось, что Погорелый стал лидером праймериз в Госдуму от ЯНАО по одномандатному избирательному округу. По единому избирательному округу лидером списков оказался Алексей Ситников.

Ирина Соколова участвовала в праймериз по выборам в Тюменскую облдуму — там она вошла в тройку лидеров по единому избирательному округу вместе с нынешним спикером регпарламента Сергеем Корепановым и Алексеем Ситнгиковым (выдвигался по двум спискам).

Голосование по отбору кандидатов проводилось в ЯНАО с 24 по 30 мая. Выборы представителей Ямала в Госдуму и Тюменскую облдуму пройдут в сентябре, окончательный список кандидатов будет утвержден на съезде партии 19 июня в Москве.