01 января 2025
31 декабря 2024

Снайпер из ЯНАО погиб при выполнении боевых задач. Фото

Жители Тазовского простятся с разведчиком-снайпером Сатыковым 3 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Земляки простятся с погибшим снайпером 3 января (фото из архива)
Земляки простятся с погибшим снайпером 3 января (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тазовском (ЯНАО) 3 января земляки простятся с Леонидом Сатыковым, служившим снайпером в разведке. Ямалец погиб при выполнении задач спецоперации, сообщает районная администрация.

«В зоне проведения спецоперации погиб наш земляк Леонид Сатыков, он служил разведчиком-снайпером. Прощание с бойцом пройдет завтра, 3 января, в 12:00 в Центре национальных культур, похороны — на поселковом кладбище», — сообщает администрация района в официальном telegram-канале. Представители мэрии приносят соболезнования родным и друзьям героя. 

Прощание с Леонидом Сатыковым пройдет 3 января
Прощание с Леонидом Сатыковым пройдет 3 января
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В Тазовском (ЯНАО) 3 января земляки простятся с Леонидом Сатыковым, служившим снайпером в разведке. Ямалец погиб при выполнении задач спецоперации, сообщает районная администрация. «В зоне проведения спецоперации погиб наш земляк Леонид Сатыков, он служил разведчиком-снайпером. Прощание с бойцом пройдет завтра, 3 января, в 12:00 в Центре национальных культур, похороны — на поселковом кладбище», — сообщает администрация района в официальном telegram-канале. Представители мэрии приносят соболезнования родным и друзьям героя. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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