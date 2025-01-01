Земляки простятся с погибшим снайпером 3 января (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Тазовском (ЯНАО) 3 января земляки простятся с Леонидом Сатыковым, служившим снайпером в разведке. Ямалец погиб при выполнении задач спецоперации, сообщает районная администрация.
«В зоне проведения спецоперации погиб наш земляк Леонид Сатыков, он служил разведчиком-снайпером. Прощание с бойцом пройдет завтра, 3 января, в 12:00 в Центре национальных культур, похороны — на поселковом кладбище», — сообщает администрация района в официальном telegram-канале. Представители мэрии приносят соболезнования родным и друзьям героя.
Прощание с Леонидом Сатыковым пройдет 3 января
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