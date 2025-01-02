Уральцам рассказали, как найти работу мечты в интернете

Всю жизнь на одном месте работают только 18% жителей Урала

02 января 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

Елизавета Чурина считает, что соискатели будут чаще применять ИИ при поиске работы Фото: Елизавета Чурина © URA.RU Работа — это не просто источник дохода. На работе мы находим друзей, от нее зависит наше настроение, и по большому счету, именно на работе проходит основная часть нашей жизни. О том, как найти работу своей мечты, URA.RU рассказала региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. — Январь, как правило, — время роста активности соискателей. С чего начать искать работу мечты? — Для начала человеку нужно определиться, какие профессиональные и карьерные перспективы ему интересны и что он хочет изменить в плане трудоустройства. Может быть, он намерен продолжить развиваться в смежной сфере, и для этого достаточно пройти переобучение или курсы повышения квалификации, в том числе за счет компании. Возможно, у специалиста есть более масштабные планы на перемены: освоить совершенно новую профессию, никак не связанную с имеющейся, а на это может уйти больше времени и финансовых средств. Поэтому объективная оценка знаний, навыков и возможностей — это первый важный шаг для соискателя. Перед сменой работы лучше проанализировать рынок труда в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обязательным должен стать и этап по анализу рынка труда в регионе. Так можно узнать, какие специалисты наиболее востребованы и в каких сферах, каковы требования работодателей к кандидатам, какие условия, заработки и бонусы предлагают в компаниях. Возможно, в процессе изучения ситуации с занятостью у соискателя появятся другие планы и идеи по освоению новой профессии. Следующим шагом будет оформление резюме, с которого начинается знакомство работодателя с потенциальным сотрудником. После публикации анкеты на джоб-платформе нужно продолжать поиск вариантов, откликаться на вакансии и заниматься этим ежедневно. А получив приглашение на собеседование, к нему тоже нужно подготовиться заранее: порепетировать самопрезентацию перед зеркалом, подготовить ответы на возможные «неудобные» вопросы, составить список своих вопросов, которые нужно задать HR-менеджеру. — Где искать работу, на каких источниках, на что обращать внимание в выборе работодателя? Искать работу можно всеми доступными способами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Поиск работы — это тоже своего рода работа, которой стоит заниматься систематически и всеми доступными способами. Один из основных источников для подбора вакансий — специализированные джоб-платформы в интернете, такие, как «Авито Работа». По нашим данным, 65% жителей Урала, искавших работу за последний год, пользовались именно такими сервисами. На крупных площадках публикуется много предложений, работодатели и вакансии проверяются, в помощь всем участникам рынка труда внедряются различные автоматические алгоритмы для ускорения поиска. Также вакансии публикуются на сайтах компаний и служб занятости, в тематических сообществах в соцсетях. Не стоит забывать и о личных знакомствах: в поиске работы могут пригодиться связи с однокурсниками и одноклассниками, бывшими коллегами, друзьями, родственниками и так далее. Когда найдено перспективное предложение, его нужно внимательно изучить: в описании вакансии должна быть информация об обязанностях сотрудника, графике работы, периодичности выплат, условиях труда, предлагаемых льготах и тому подобное, а также требования к кандидату, его образованию, опыту, навыкам. Для объективной оценки зарплатного предложения нужно выяснить, какова средняя зарплата в регионе и в отрасли. А еще стоит почитать в интернете отзывы о работодателе и проверить компанию на сервисе налоговой службы Прозрачный бизнес . — Важно ли составлять резюме и сопроводительное письмо, для всех ли профессий это необходимо, и как правильно это делать? — Как мы уже говорили, резюме — обязательный шаг, который знакомит работодателя и соискателя на начальном этапе. Поэтому анкета должна быть максимально информативной, но логичной и краткой. В резюме нужно указать информацию об опыте, знаниях, образовании, а главное — о профессиональных и социально-психологических навыках, напрямую связанных с интересующей должностью и вакансией. Даже если профильная подготовка еще продолжается, стоит выразить готовность получать образование дальше — пройти стажировку или корпоративные тренинги. Если резюме оформляется на джоб-платформах, в нем не должно оставаться пустых строчек. Можно оформить сразу несколько анкет на смежные должности, например, менеджера по продажам, менеджера по работе с клиентами, специалиста прямых продаж, администратора по активным продажам и так далее. Это увеличивает шансы на трудоустройство. Сопроводительное письмо работодатели требуют не всегда. Но если соискатель только начинает карьеру или сменил профессиональный вектор, то стоит подготовить такой документ. Как и резюме, письмо должно быть лаконичным и содержательным, и акцентировать внимание на важных требованиях, указанных в вакансии. Кандидат может объяснить нерелевантный опыт и подтвердить желание развиваться на данной позиции в конкретной компании. Дизайнерам следует подготовить портфолио Фото: Размик Закарян © URA.RU Тем, кто претендует на творческие должности (дизайнера, архитектора, модельера, SMM-менеджера, копирайтера и другие), также понадобится портфолио. Его практически невозможно собрать за несколько часов, так что лучше постоянно сохранять ссылки на удачные проекты. — Сейчас есть возможность оценить свои услуги на рынке и подготовить аргументы для первого собеседования с работодателем. Поделитесь советами. — В самопрезентации для собеседования, как и в резюме, должно говориться об умениях, навыках и личных качествах, наиболее соответствующих должности. В разговоре кандидату важно убедить работодателя в желании и готовности обучаться и развиваться. На вопросы лучше отвечать по делу, избегая излишней разговорчивости или молчаливости. Если в ходе собеседования будут затронуты незнакомые темы или понятия, лучше честно сказать об этом и не пытаться что-то «придумать». На встрече нужно задать и свои вопросы, которые тоже стоит продумать заранее. Например, можно уточнить продолжительность рабочего дня и частоту выплат, особенности будущих обязанностей и возможности обучения, поинтересоваться, каковы KPI для сотрудника и как это влияет на размер заработка. Также соискатель может поинтересоваться, случаются ли переработки и как они оплачиваются, есть ли необходимость оставаться на связи во время отпуска, на какие бонусы может рассчитывать новичок. — Если работа устраивает, но не устраивает заработная плата или должность, как просить повышения, ведь многие боятся это делать? Для многих стимулом к поиску новой работы является низкая зарплата на текущей должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Если сотрудник уверен, что пришло время для повышения или прибавки, то нужно обязательно начать переговоры с руководством, и, конечно, тщательно подготовиться к ним. Как и при трудоустройстве, для аргументации просьбы пригодится анализ рынка труда и собственных компетенций и достижений. Возможно, специалист разработал предложения по увеличению прибыли или улучшению эффективности производства, окончил курсы повышения квалификации или прошел внутреннее обучение. Все факты нужно изложить на бумаге, чтобы не забыть, и взять с собой на разговор. Важно выбрать «правильное» время для встречи с начальником. Так, компания должна идти на подъем или быть стабильной, а руководитель должен быть на месте, чтобы уделить сотруднику достаточное время. Вероятно, сразу же не получится добиться повышения по службе или прибавки к заработку, но первый шаг на этом пути уже будет сделан. — Насколько актуально сейчас понятие карьерист или для людей все больше становятся важным доход и свобода от одного работодателя? — Люди сейчас чувствуют себя свободнее в выборе или смене профессии, чем пару-тройку десятков лет назад. При этом все мы разные и по-разному строим карьерные планы. Например, в ходе опроса Авито Работы о приоритетных форматах карьерного роста выяснилось, что большинство специалистов предпочитают горизонтальное развитие. Повышение экспертности, рост опыта и знаний, развитие в профессии и изучение интересующих сфер при схожем уровне должностей и ответственности привлекают 59% работающих жителей Урала. А вертикальное развитие карьеры — рост в должности, переход на руководящие позиции, увеличение зоны ответственности и возможностей — интересно 29% опрошенных. Те, кто выбирает горизонтальный рост, главным преимуществом такого трека считают возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Основным фактором привлекательности вертикального карьерного развития респонденты назвали возможность получения более высокой зарплаты. Большинство людей сталкивались со сменой работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Другое исследование платформы показало, что только 18% жителей УрФО работают на одном и том же месте всю свою профессиональную жизнь. Остальные меняли работу, и даже не один раз. Так, 29% респондентов отметили, что переходили с места на место 3-4 раза, 21% опрошенных решались на перемены 1-2 раза, 16% успели что-то изменить уже 5-6 раз. Среди основных причин для смены работы участники опроса назвали повышение зарплаты или должности и более привлекательные условия труда. — Как правильно ставить карьерные цели на год и добиваться их? Поделитесь своим опытом. — Постановке и достижению целей посвящены большие научные труды. Если же коротко говорить о карьерных целях, то они помогают оставаться востребованным специалистом, сохранять и повышать профессиональный уровень, поднимать самооценку, получать удовлетворение от работы и вдохновлять на успех. В частности, карьерные цели могут быть такими: «Освоить новую профессию», «Повысить квалификацию по специальности», «Стать руководителем подразделения», «Добиться повышения зарплаты», «Сменить место работы», «Принять участие в новом проекте» и тому подобное. У целей должен быть план выполнения с четко прописанными критериями и дедлайнами. Формулировке задач и составлению плана желательно посвятить не один час или день. Хорошие идеи могут возникать постепенно, и их лучше записывать. Когда наберется достаточно пунктов, нужно их еще раз обдумать и оставить только то, что действительно интересно. Как и в любом деле, выполнению задуманного поможет разбивка плана на несколько этапов, на ближайшие и долгосрочные задачи со сроками их решения. Также стоит помнить, что планы могут меняться, поэтому придется проявлять гибкость и продолжать двигаться дальше. — Какие навыки будут особенно востребованы в новом году? — Рынок труда значительно изменился за довольно небольшой отрезок времени. С учетом его последних трендов можно предположить, что будет расти спрос на универсальных и быстро обучающихся специалистов, которые могут легко адаптироваться к изменениям и осваивать новые компетенции. Кроме того, будет продолжать расти востребованность кандидатов с навыками работы с ИИ и нейросетями. Владение цифровыми технологиями ценят работодатели из различных сфер деятельности. Чтобы успешно конкурировать на рынке труда с другими кандидатами, соискателям и работающим специалистам также нужно «прокачивать» свои soft skills — социально-психологические компетенции, напрямую не связанные с профессиональными навыками. Например, умение работать в команде и ориентироваться в стрессовых ситуациях, навыки тайм-менеджмента, обучаемость, критическое мышление, адаптивность и другие. — Какие тренды рынка труда принесет 2025 года и чего ждать соискателям и работодателям? — Демографические причины будут и далее влиять на ситуацию на рынке труда, потребность в квалифицированных специалистах, особенно для наиболее востребованных отраслей, останется высокой. Возможно, дефицит кадров будет менее выраженным, а спрос и предложение в некоторых сферах постепенно будут приходить к балансу. Но в целом работодатели будут по-прежнему нуждаться в притоке кандидатов. Соискателям в поиске работы помогут умные чат-боты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для привлечения кадров и соответствия зарплатным ожиданиям соискателей компаниям придется повышать предлагаемую оплату. Однако темпы зарплатной гонки замедляются, и работодатели будут смягчать требования к кандидатам, развивать новые форматы занятости, расширять бонусные и льготные программы. Эти меры будут способствовать и удержанию существующих сотрудников. Новые вызовы для всех участников рынка труда связаны и с растущей популярностью технологий искусственного интеллекта. Мы думаем, что работодателям будет сложнее оценивать реальные навыки соискателей, применяющих умные чат-боты на различных этапах трудоустройства, а кандидатам нужно будет активнее проявлять себя при личной встрече с HR-специалистами и конкурировать с теми соискателями, кто хорошо владеет навыками работы с ИИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работа — это не просто источник дохода. На работе мы находим друзей, от нее зависит наше настроение, и по большому счету, именно на работе проходит основная часть нашей жизни. О том, как найти работу своей мечты, URA.RU рассказала региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. — Январь, как правило, — время роста активности соискателей. С чего начать искать работу мечты? — Для начала человеку нужно определиться, какие профессиональные и карьерные перспективы ему интересны и что он хочет изменить в плане трудоустройства. Может быть, он намерен продолжить развиваться в смежной сфере, и для этого достаточно пройти переобучение или курсы повышения квалификации, в том числе за счет компании. Возможно, у специалиста есть более масштабные планы на перемены: освоить совершенно новую профессию, никак не связанную с имеющейся, а на это может уйти больше времени и финансовых средств. Поэтому объективная оценка знаний, навыков и возможностей — это первый важный шаг для соискателя. Обязательным должен стать и этап по анализу рынка труда в регионе. Так можно узнать, какие специалисты наиболее востребованы и в каких сферах, каковы требования работодателей к кандидатам, какие условия, заработки и бонусы предлагают в компаниях. Возможно, в процессе изучения ситуации с занятостью у соискателя появятся другие планы и идеи по освоению новой профессии. Следующим шагом будет оформление резюме, с которого начинается знакомство работодателя с потенциальным сотрудником. После публикации анкеты на джоб-платформе нужно продолжать поиск вариантов, откликаться на вакансии и заниматься этим ежедневно. А получив приглашение на собеседование, к нему тоже нужно подготовиться заранее: порепетировать самопрезентацию перед зеркалом, подготовить ответы на возможные «неудобные» вопросы, составить список своих вопросов, которые нужно задать HR-менеджеру. — Где искать работу, на каких источниках, на что обращать внимание в выборе работодателя? — Поиск работы — это тоже своего рода работа, которой стоит заниматься систематически и всеми доступными способами. Один из основных источников для подбора вакансий — специализированные джоб-платформы в интернете, такие, как «Авито Работа». По нашим данным, 65% жителей Урала, искавших работу за последний год, пользовались именно такими сервисами. На крупных площадках публикуется много предложений, работодатели и вакансии проверяются, в помощь всем участникам рынка труда внедряются различные автоматические алгоритмы для ускорения поиска. Также вакансии публикуются на сайтах компаний и служб занятости, в тематических сообществах в соцсетях. Не стоит забывать и о личных знакомствах: в поиске работы могут пригодиться связи с однокурсниками и одноклассниками, бывшими коллегами, друзьями, родственниками и так далее. Когда найдено перспективное предложение, его нужно внимательно изучить: в описании вакансии должна быть информация об обязанностях сотрудника, графике работы, периодичности выплат, условиях труда, предлагаемых льготах и тому подобное, а также требования к кандидату, его образованию, опыту, навыкам. Для объективной оценки зарплатного предложения нужно выяснить, какова средняя зарплата в регионе и в отрасли. А еще стоит почитать в интернете отзывы о работодателе и проверить компанию на сервисе налоговой службы Прозрачный бизнес. — Важно ли составлять резюме и сопроводительное письмо, для всех ли профессий это необходимо, и как правильно это делать? — Как мы уже говорили, резюме — обязательный шаг, который знакомит работодателя и соискателя на начальном этапе. Поэтому анкета должна быть максимально информативной, но логичной и краткой. В резюме нужно указать информацию об опыте, знаниях, образовании, а главное — о профессиональных и социально-психологических навыках, напрямую связанных с интересующей должностью и вакансией. Даже если профильная подготовка еще продолжается, стоит выразить готовность получать образование дальше — пройти стажировку или корпоративные тренинги. Если резюме оформляется на джоб-платформах, в нем не должно оставаться пустых строчек. Можно оформить сразу несколько анкет на смежные должности, например, менеджера по продажам, менеджера по работе с клиентами, специалиста прямых продаж, администратора по активным продажам и так далее. Это увеличивает шансы на трудоустройство. Сопроводительное письмо работодатели требуют не всегда. Но если соискатель только начинает карьеру или сменил профессиональный вектор, то стоит подготовить такой документ. Как и резюме, письмо должно быть лаконичным и содержательным, и акцентировать внимание на важных требованиях, указанных в вакансии. Кандидат может объяснить нерелевантный опыт и подтвердить желание развиваться на данной позиции в конкретной компании. Тем, кто претендует на творческие должности (дизайнера, архитектора, модельера, SMM-менеджера, копирайтера и другие), также понадобится портфолио. Его практически невозможно собрать за несколько часов, так что лучше постоянно сохранять ссылки на удачные проекты. — Сейчас есть возможность оценить свои услуги на рынке и подготовить аргументы для первого собеседования с работодателем. Поделитесь советами. — В самопрезентации для собеседования, как и в резюме, должно говориться об умениях, навыках и личных качествах, наиболее соответствующих должности. В разговоре кандидату важно убедить работодателя в желании и готовности обучаться и развиваться. На вопросы лучше отвечать по делу, избегая излишней разговорчивости или молчаливости. Если в ходе собеседования будут затронуты незнакомые темы или понятия, лучше честно сказать об этом и не пытаться что-то «придумать». На встрече нужно задать и свои вопросы, которые тоже стоит продумать заранее. Например, можно уточнить продолжительность рабочего дня и частоту выплат, особенности будущих обязанностей и возможности обучения, поинтересоваться, каковы KPI для сотрудника и как это влияет на размер заработка. Также соискатель может поинтересоваться, случаются ли переработки и как они оплачиваются, есть ли необходимость оставаться на связи во время отпуска, на какие бонусы может рассчитывать новичок. — Если работа устраивает, но не устраивает заработная плата или должность, как просить повышения, ведь многие боятся это делать? — Если сотрудник уверен, что пришло время для повышения или прибавки, то нужно обязательно начать переговоры с руководством, и, конечно, тщательно подготовиться к ним. Как и при трудоустройстве, для аргументации просьбы пригодится анализ рынка труда и собственных компетенций и достижений. Возможно, специалист разработал предложения по увеличению прибыли или улучшению эффективности производства, окончил курсы повышения квалификации или прошел внутреннее обучение. Все факты нужно изложить на бумаге, чтобы не забыть, и взять с собой на разговор. Важно выбрать «правильное» время для встречи с начальником. Так, компания должна идти на подъем или быть стабильной, а руководитель должен быть на месте, чтобы уделить сотруднику достаточное время. Вероятно, сразу же не получится добиться повышения по службе или прибавки к заработку, но первый шаг на этом пути уже будет сделан. — Насколько актуально сейчас понятие карьерист или для людей все больше становятся важным доход и свобода от одного работодателя? — Люди сейчас чувствуют себя свободнее в выборе или смене профессии, чем пару-тройку десятков лет назад. При этом все мы разные и по-разному строим карьерные планы. Например, в ходе опроса Авито Работы о приоритетных форматах карьерного роста выяснилось, что большинство специалистов предпочитают горизонтальное развитие. Повышение экспертности, рост опыта и знаний, развитие в профессии и изучение интересующих сфер при схожем уровне должностей и ответственности привлекают 59% работающих жителей Урала. А вертикальное развитие карьеры — рост в должности, переход на руководящие позиции, увеличение зоны ответственности и возможностей — интересно 29% опрошенных. Те, кто выбирает горизонтальный рост, главным преимуществом такого трека считают возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Основным фактором привлекательности вертикального карьерного развития респонденты назвали возможность получения более высокой зарплаты. Другое исследование платформы показало, что только 18% жителей УрФО работают на одном и том же месте всю свою профессиональную жизнь. Остальные меняли работу, и даже не один раз. Так, 29% респондентов отметили, что переходили с места на место 3-4 раза, 21% опрошенных решались на перемены 1-2 раза, 16% успели что-то изменить уже 5-6 раз. Среди основных причин для смены работы участники опроса назвали повышение зарплаты или должности и более привлекательные условия труда. — Как правильно ставить карьерные цели на год и добиваться их? Поделитесь своим опытом. — Постановке и достижению целей посвящены большие научные труды. Если же коротко говорить о карьерных целях, то они помогают оставаться востребованным специалистом, сохранять и повышать профессиональный уровень, поднимать самооценку, получать удовлетворение от работы и вдохновлять на успех. В частности, карьерные цели могут быть такими: «Освоить новую профессию», «Повысить квалификацию по специальности», «Стать руководителем подразделения», «Добиться повышения зарплаты», «Сменить место работы», «Принять участие в новом проекте» и тому подобное. У целей должен быть план выполнения с четко прописанными критериями и дедлайнами. Формулировке задач и составлению плана желательно посвятить не один час или день. Хорошие идеи могут возникать постепенно, и их лучше записывать. Когда наберется достаточно пунктов, нужно их еще раз обдумать и оставить только то, что действительно интересно. Как и в любом деле, выполнению задуманного поможет разбивка плана на несколько этапов, на ближайшие и долгосрочные задачи со сроками их решения. Также стоит помнить, что планы могут меняться, поэтому придется проявлять гибкость и продолжать двигаться дальше. — Какие навыки будут особенно востребованы в новом году? — Рынок труда значительно изменился за довольно небольшой отрезок времени. С учетом его последних трендов можно предположить, что будет расти спрос на универсальных и быстро обучающихся специалистов, которые могут легко адаптироваться к изменениям и осваивать новые компетенции. Кроме того, будет продолжать расти востребованность кандидатов с навыками работы с ИИ и нейросетями. Владение цифровыми технологиями ценят работодатели из различных сфер деятельности. Чтобы успешно конкурировать на рынке труда с другими кандидатами, соискателям и работающим специалистам также нужно «прокачивать» свои soft skills — социально-психологические компетенции, напрямую не связанные с профессиональными навыками. Например, умение работать в команде и ориентироваться в стрессовых ситуациях, навыки тайм-менеджмента, обучаемость, критическое мышление, адаптивность и другие. — Какие тренды рынка труда принесет 2025 года и чего ждать соискателям и работодателям? — Демографические причины будут и далее влиять на ситуацию на рынке труда, потребность в квалифицированных специалистах, особенно для наиболее востребованных отраслей, останется высокой. Возможно, дефицит кадров будет менее выраженным, а спрос и предложение в некоторых сферах постепенно будут приходить к балансу. Но в целом работодатели будут по-прежнему нуждаться в притоке кандидатов. Для привлечения кадров и соответствия зарплатным ожиданиям соискателей компаниям придется повышать предлагаемую оплату. Однако темпы зарплатной гонки замедляются, и работодатели будут смягчать требования к кандидатам, развивать новые форматы занятости, расширять бонусные и льготные программы. Эти меры будут способствовать и удержанию существующих сотрудников. Новые вызовы для всех участников рынка труда связаны и с растущей популярностью технологий искусственного интеллекта. Мы думаем, что работодателям будет сложнее оценивать реальные навыки соискателей, применяющих умные чат-боты на различных этапах трудоустройства, а кандидатам нужно будет активнее проявлять себя при личной встрече с HR-специалистами и конкурировать с теми соискателями, кто хорошо владеет навыками работы с ИИ.