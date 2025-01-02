Молдавия собирается ограничить работу российских авиакомпаний

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российским авиакомпаниям могут запретить работать в Молдавии (архивное фото)
Российским авиакомпаниям могут запретить работать в Молдавии (архивное фото) Фото:

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и Армении. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии.

«Под запретом окажутся авиакомпании „Аврора“, „Авиастар-ТУ“, „Ижавиа“, „Авиакомпания ‚Якутия‘, ‚РусДжет‘, ‚ЮВТ Аэро‘, ‚Сибирь‘, ‚Авиакомпания Смартавиа‘, ‚ИрАэро‘, ‚Уральские авиалинии‘, ‚АЛРОСА‘, NordStar, ‚РусЛайн‘, ‚Ямальские авиалинии‘, NordWind, ‚Икар‘, ‚АйФлай‘, ‚Победа‘, ‚Аэрофлот‘, ‚Россия‘, ‚СКОЛ‘, ‚Ю-тэйр‘, — сообщают РИА Новости со ссылкой на данные министерства. Проект находится на стадии общественного обсуждения, которое окончится 9 января.

Молдавия проводит в отношении России недружественную политику. Отношения стран обострились, после запрета российского газа в Приднестровье со стороны Молдавии. Появилась информация, что Молдавия может развязать конфликт в Приднестровье, если Россия не найдет решение по транзиту газа через Украину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и Армении. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии. «Под запретом окажутся авиакомпании „Аврора“, „Авиастар-ТУ“, „Ижавиа“, „Авиакомпания ‚Якутия‘, ‚РусДжет‘, ‚ЮВТ Аэро‘, ‚Сибирь‘, ‚Авиакомпания Смартавиа‘, ‚ИрАэро‘, ‚Уральские авиалинии‘, ‚АЛРОСА‘, NordStar, ‚РусЛайн‘, ‚Ямальские авиалинии‘, NordWind, ‚Икар‘, ‚АйФлай‘, ‚Победа‘, ‚Аэрофлот‘, ‚Россия‘, ‚СКОЛ‘, ‚Ю-тэйр‘, — сообщают РИА Новости со ссылкой на данные министерства. Проект находится на стадии общественного обсуждения, которое окончится 9 января. Молдавия проводит в отношении России недружественную политику. Отношения стран обострились, после запрета российского газа в Приднестровье со стороны Молдавии. Появилась информация, что Молдавия может развязать конфликт в Приднестровье, если Россия не найдет решение по транзиту газа через Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...