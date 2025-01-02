Молдавия собирается ограничить работу российских авиакомпаний

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и Армении. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии.
«Под запретом окажутся авиакомпании „Аврора“, „Авиастар-ТУ“, „Ижавиа“, „Авиакомпания ‚Якутия‘, ‚РусДжет‘, ‚ЮВТ Аэро‘, ‚Сибирь‘, ‚Авиакомпания Смартавиа‘, ‚ИрАэро‘, ‚Уральские авиалинии‘, ‚АЛРОСА‘, NordStar, ‚РусЛайн‘, ‚Ямальские авиалинии‘, NordWind, ‚Икар‘, ‚АйФлай‘, ‚Победа‘, ‚Аэрофлот‘, ‚Россия‘, ‚СКОЛ‘, ‚Ю-тэйр‘, — сообщают РИА Новости со ссылкой на данные министерства. Проект находится на стадии общественного обсуждения, которое окончится 9 января.
Молдавия проводит в отношении России недружественную политику. Отношения стран обострились, после запрета российского газа в Приднестровье со стороны Молдавии. Появилась информация, что Молдавия может развязать конфликт в Приднестровье, если Россия не найдет решение по транзиту газа через Украину.
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