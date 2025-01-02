В ЦВО подготовили тысячи мастеров по беспилотникам

В 2024 году инструкторы Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовку более двух тысяч операторов ударных и разведывательных дронов FPV для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
«В рамках курса более 60% учебного времени уделяется отработке техники пилотирования скоростными дронами на симуляторе и практическим полетам на учебной трассе. Точность поражения объектов „противника“ военнослужащие совершенствуют при преодолении специализированных разноразмерных препятствий: рамок, арок, окон и траншей, которые имитируют дверные проемы, вентиляционные отверстия, окна, люки бронетехники, а также узкие проходы блиндажей», — отметили в ведомстве.
В ходе подготовительных мероприятий курсанты вместе с инструкторами занимаются разработкой и освоением новых методов использования FPV-дронов, оборудованных системой для сброса боеприпасов типа ВОГ. Эта система предназначена для проведения быстрой ковровой бомбардировки укрытий и районов скопления войск противника. Также они изучают управление квадроциклами и мотоциклами, которые на данный момент находят в активном использовании в рамках СВО.
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