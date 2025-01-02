Назван сорт самого любимого пива в России

Небольсин: светлое пиво средней крепости лидирует на рынке

02 января 2025 в 11:06 Размер текста - 17 +

Россияне предпочитают светлый лагер крепостью 4,5-4,8%, отмечает независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Светлое пиво средней крепости лидирует по доле продаж в России среди всего остального пенного. Об этом в интервью URA.RU рассказал независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Новость по теме В России подорожает весь алкоголь «Чаще всего россияне покупают пиво семейства лагер (приготовленное при низких температурах — прим.ред.): почти 90% представленных на рынке сортов пива можно отнести к этому семейству, — рассказал эксперт. — Причем, большинство предпочитает светлый лагер крепостью 4,5-4,8%. Это самый любимый напиток у поклонников пенного. Светлое пиво в принципе покупают чаще, будь то фильтрованное, нефильтрованное, пастеризованное или безалкогольное». По словам эксперта, темного пива в России продается существенно меньше: оно считается более вязким и крепким. В последние годы растут продажи крафтового пива с фруктовыми добавками и оригинальными вкусами. Меньше всего пьют крепкие сорта пенного. Основная доля продаж пива в 62% на российском рынке приходятся на пастеризованную продукцию крупных пивоваренных заводов — с большими сроками хранения, по дисконтным ценам. Есть у россиян предпочтения и по упаковке. Наибольшим спросом пользуются напитки в пластиковых и стеклянных бутылках. Чуть отстает спрос на пенное в жестяной банке. Пиво из кег занимает отдельную позицию, поскольку реализуется не в торговых сетях, а в специализированных магазинах разливного пива или заведениях общепита. «Для потребителя глобально есть разделение пива на продукт в потребительской таре (это пластик, банка, бутылка) и — пиво на розлив. Рынок сбыта поделен почти пополам. Сегодня в России 220 тысяч магазинов разливного пива и 207 тысяч магазинов классической розницы: супермаркеты и ритейл. И у каждого сегмента есть свой постоянный потребитель, — резюмирует Небольсин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Светлое пиво средней крепости лидирует по доле продаж в России среди всего остального пенного. Об этом в интервью URA.RU рассказал независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. «Чаще всего россияне покупают пиво семейства лагер (приготовленное при низких температурах — прим.ред.): почти 90% представленных на рынке сортов пива можно отнести к этому семейству, — рассказал эксперт. — Причем, большинство предпочитает светлый лагер крепостью 4,5-4,8%. Это самый любимый напиток у поклонников пенного. Светлое пиво в принципе покупают чаще, будь то фильтрованное, нефильтрованное, пастеризованное или безалкогольное». По словам эксперта, темного пива в России продается существенно меньше: оно считается более вязким и крепким. В последние годы растут продажи крафтового пива с фруктовыми добавками и оригинальными вкусами. Меньше всего пьют крепкие сорта пенного. Есть у россиян предпочтения и по упаковке. Наибольшим спросом пользуются напитки в пластиковых и стеклянных бутылках. Чуть отстает спрос на пенное в жестяной банке. Пиво из кег занимает отдельную позицию, поскольку реализуется не в торговых сетях, а в специализированных магазинах разливного пива или заведениях общепита. «Для потребителя глобально есть разделение пива на продукт в потребительской таре (это пластик, банка, бутылка) и — пиво на розлив. Рынок сбыта поделен почти пополам. Сегодня в России 220 тысяч магазинов разливного пива и 207 тысяч магазинов классической розницы: супермаркеты и ритейл. И у каждого сегмента есть свой постоянный потребитель, — резюмирует Небольсин.