02 января 2025

Взрывы в Киеве повредили здания Верховной рады

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрывная волна повредила административные здания украинского парламента
Взрывная волна повредила административные здания украинского парламента Фото:

Повреждены административные здания Верховной рады. Это произошло после взрывов в Киеве в среду. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. 

«Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной рады Украины», — написал Стефанчук на своей странице в соцсети Х. Как заявил Стефанчук, соответствующие службы все еще занимаются устранением повреждений.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Киеве после атаки беспилотников произошло возгорание на крыше Национального банка Украины (НБУ). В ночь на первое января Украина подверглась атаке более чем 100 беспилотными летательными аппаратами, сообщали Воздушные силы Украины. Сотрудникам государственной службы чрезвычайных ситуаций удалось ликвидировать возникший пожар. В результате инцидента были повреждены окна на верхних этажах одного из зданий.

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Повреждены административные здания Верховной рады. Это произошло после взрывов в Киеве в среду. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.  «Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной рады Украины», — написал Стефанчук на своей странице в соцсети Х. Как заявил Стефанчук, соответствующие службы все еще занимаются устранением повреждений. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Киеве после атаки беспилотников произошло возгорание на крыше Национального банка Украины (НБУ). В ночь на первое января Украина подверглась атаке более чем 100 беспилотными летательными аппаратами, сообщали Воздушные силы Украины. Сотрудникам государственной службы чрезвычайных ситуаций удалось ликвидировать возникший пожар. В результате инцидента были повреждены окна на верхних этажах одного из зданий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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