Взрывы в Киеве повредили здания Верховной рады

Повреждены административные здания Верховной рады. Это произошло после взрывов в Киеве в среду. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
«Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной рады Украины», — написал Стефанчук на своей странице в соцсети Х. Как заявил Стефанчук, соответствующие службы все еще занимаются устранением повреждений.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Киеве после атаки беспилотников произошло возгорание на крыше Национального банка Украины (НБУ). В ночь на первое января Украина подверглась атаке более чем 100 беспилотными летательными аппаратами, сообщали Воздушные силы Украины. Сотрудникам государственной службы чрезвычайных ситуаций удалось ликвидировать возникший пожар. В результате инцидента были повреждены окна на верхних этажах одного из зданий.
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