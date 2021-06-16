Лечение от коронавируса в больницах проходят 12 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае растет число зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выявлено 113 новых случаев инфицирования. Об этом сообщает опертштаб по борьбе с распространением инфекции на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«В Пермском крае выявлено 113 новых случаев заражения COVID-19: 12 человек проходят лечение в больницах, 101 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — информирует оперштаб. По данным на 16 июня в крае было выявлено 111 заразившихся коронавирусом, а 15 июня — 106.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 59 158. Умерли от COVID-19 2572 человека, выздоровели — 53553. Сейчас доля свободного коечного фонда для коронавирусных больных составляет 25,8%. URA.RU писало, что несмотря на рост числа зараженных, пермяки не хотят уходить на длинные выходные, которые сейчас введены в Москве.