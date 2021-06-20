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ЕГЭ на 100 баллов сдали 84 пермских выпускника. Предварительные итоги

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В Перми объявили предварительные итоги ЕГЭ по математике профильного уровня Фото:

ЕГЭ по математике на 100 баллов сдали четыре пермских выпускника, сообщает министерство образования и науки региона на своем сайте. После подведения итогов по пяти предметам в крае насчитывается уже 84 выпускника, которые смогли получить максимальный балл на ЕГЭ.

«В Пермском крае объявлены предварительные результаты ЕГЭ по математике профильного уровня. Высший балл получили 4 выпускника из Перми и Березников», — сообщает краевое министерство образования и науки.

Средний балл на ЕГЭ среди пермских выпускников составил 62 балла, а 987 учащихся смогли набрать более 80 баллов. Индивидуальные результаты выпускники смогут узнать не ранее 23 июня, а апелляцию можно будет подать до 25 июня.

Всего в этом году ЕГЭ сдают более 13,7 тысяч жителей Пермского края. Из 84 выпускников, которые получили максимальный балл на ЕГЭ-2021, два школьника из Перми получили высший балл сразу по двум предметам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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