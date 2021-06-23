В Кремле ответили на вопрос о введении федерального локдауна

Власти не планируют введение локдауна на федеральном уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что у Кремля нет точной информации о том, какие меры планируют принять регионы.
«На федеральном уровне локдаун не планируется. Именно регион определяет меры, которые должны приниматься в текущих условиях. Мы не располагаем информацией о том, что кто-то обсуждает полный локдаун», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла.
За сутки в России было выявлено 17 594 новых случаев заражения COVID-19. На первом месте по числу заболевших — Москва. Там за сутки зафиксировали 6 534 инфицированных. В первую пятерку по количества зараженных вошли Подмосковье — 2 323 человека, Санкт-Петербург — 1 092 человека, Нижегородская область — 291 человек, и Республика Бурятия — 255 человек, передают «Дни.ру».
Подписывайтесь на URA.RU в