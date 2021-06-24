Мишустин анонсировал новые меры поддержки семьям с детьми

С 1 июля по поручению президента в РФ вводятся два новых пособия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новые пособия беременным и неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет начнут действовать с 1 июля. Оформить их можно на портале госуслуг, где появится специальная форма. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Чтобы помогать таким семьям, правительство продолжит выстраивать систему социального казначейства», — заявил Мишустин во время заседания правительства 24 июня. Отмечается, что кабинет министров дополнительно выделит около 46 млрд рублей для поддержки этих двух категорий семей.

С 1 июля начнут действовать пособия женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. «Будущие мамы, которые находятся в трудной финансовой ситуации, до рождения ребенка будут каждый месяц получать примерно 6 300 рублей», — сказано в документе законопроекта. Также пособия в размере около 5,5 тысяч рублей будет выплачиваться мужчинам и женщинам, которые в одиночку воспитывают детей 8-17 лет.

Ранее президент РФ сообщил о новой льготе для семей с детьми. По его словам, семей с двумя и более детьми освободят от уплаты подоходного налога при продаже жилья, передает телеканал 360.