24 июня 2021
23 июня 2021

Силовики выяснили причину пожара в бизнес-центре Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар тушили около двух часов Фото:

Пожар в здании ДЦ «Строитель», где расположен офис «Роспан Интернешнл» в Новом Уренгое (ЯНАО) произошел из-за возгорания утеплителя на крыше. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала.

«Установлено, что 24 июня на крыше здания делового центра проводились ремонтные работы по укладке кровельного материла. Работы выполнялись при помощи газовой горелки. При выполнении работ около 18 часов на одном из участков крыши произошло возгорание утеплителя, который резко воспламенился и распространился на всю поверхность крыши», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Далее огонь распространился из-за падения горящих конструкций.

Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности ООО «Бизнес центр «Строитель». «При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Тушение пожара закончилось в восемь часов вечера. Пострадавших и погибших нет. У самого здания повреждена кровля крыши и фасад.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое загорелся бизнес-центр. Из здания эвакуировались 540 сотрудников. Еще десять человек вывели пожарные.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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