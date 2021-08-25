Общественники возмущены тайным изменением генплана Перми

Изменить генплан Перми власти решили без шума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермские власти намерены кардинально изменить генеральный план краевой столицы. Про общественные слушания градозащитники и экологи узнали за день до проведения публичных слушаний и окончания подачи предложений.

«В пятницу прекращается прием замечаний и предложений. И это реально новая редакция Генплана, так как главная карта — карта функционального зонирования — принимается в новой редакции. Я пока в растерянности — настолько „публичных“ слушаний в Перми еще не было», — пишет в Facebook градозащитник Денис Галицкий.

На новой карте генплана отсутствует река Уинка, отмечает координатор движения защиты малых рек «Слушай соловья!» Надежда Баглей. Вдоль берегов ручья она с активистами создала целый парк, который официально поддерживал глава Перми Алексей Демкин. «И команда парка, и его любители не ожидали такого. На карте реки нет. Это грозит стройкой и уничтожением. Тем, что реки не станет в реальности», — заявила Баглей URA.RU.

Внести предложения во время публичных слушаний, которые состоятся 26 августа, эколог-активист не успевает. Она надеется подготовить с юристами свои предложения к пятнице — последнему дню приема поправок.