Аналитик прогнозирует резкий подъем ставок по кредитам

Ставки по потребительскому кредитованию могут достигнуть 22% до конца года. Об этом сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
«До конца года в сегменте розничного банковского кредитования ставки могут устойчиво вырасти до 8,7-9% по ипотеке, а также до 14,5-22% по потребительскому кредитованию», — приводит слова Сергея Гришунина ТАСС. Кроме того, он прогнозирует устойчивый рост ипотечной ставки до 8,7-9%.
Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина уточнила, что ставки по потребительским кредитам изменятся более существенно. «Особенно для клиентов с высоким уровнем долговой нагрузки из-за повышения Банком России надбавок по коэффициентам риска», — отметила она. Директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин уточняет, что все дальнейшие изменения будут зависеть от ключевой ставки ЦБ.
Ранее миллиардер Олег Дерипаска назвал решение Центробанка РФ повысить ключевую ставку с 4,25% до 4,5% атакой на доходы граждан и сравнил ситуацию с несанкционированным митингом на Красной площади. Об этом российский предприниматель заявил в своем telegram-канале.
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