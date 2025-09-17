Юрий Дудь* отреагировал на обвинения

Журналист Юрий Дудь (признан в Российской Федерации иностранным агентом) отрицает свою вину по уголовному делу по факту уклонения от исполнения обязанностей иноагента. Об этом свидетельствуют материалы дела.
«Дудь Юрий Александрович вину по существу предъявленных ему заочно обвинений не признает», — сказано в документах. Сообщение приводит ТАСС.
Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщала, что Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Юрия Дудя и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Журналисту инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей в соответствии с законодательством об иностранных агентах).
Уголовное дело было возбуждено по итогам проверки, проведенной московской прокуратурой. В ходе проверки установлено, что 38-летний Юрий Дудь дважды в течение года привлекался к административной ответственности и штрафовался за нарушение порядка осуществления деятельности иностранных агентов (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, он продолжал публиковать материалы в одном из мессенджеров без соответствующей маркировки иностранного агента, указали в ведомстве.
Дудь заочно арестован в июле. Журналиста объявили в международный розыск. Следствие также считает, что Дудь собирал сведения о военной деятельности России.
*Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ
