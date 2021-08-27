В Кремле заметили обращение российских журналистов, которые просили президента РФ Владимира Путина прекратить «кампанию против независимой прессы», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что это обращение заслуживает внимания, несмотря на то что власти не согласны с такой формулировкой проблемы.
«Видели это обращение. Действительно достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой про преследование. Речь идет о применении положений известного закона (закона об иностранных агентах — прим. URA.RU). Считаем, это что не совсем верная риторика. Обращение заслуживает внимания», — сообщил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла.
Пресс-секретарь отметил, что закон об иностранных агентоах должен быть в России, иначе государство рискует столкнуться с вмешательством извне. При этом представителям журналистского сообщества может казаться «несовершенным» его правоприменение, отметил Песков. Представитель президента предложил обсудить эту проблему «внутри цеха» и с законодателями, и с представителями власти.
Ранее российские журналисты обратились к Путину с требованием прекратить «государственную кампанию против независимой прессы». Заявление поддержали телеканал «Дождь» (признан в РФ иноагентом), «Новая газета», российский Forbes, The Village, издание «Медуза» (признано в России иностранным агентом), телеканал «7×7», Republic, «Псковская губерния», Wonderzine и многие другие издания. Они также попросили отметить закон об иностранных агентах и нежелательных организациях и расформировать соответствующие реестры Минюста.
Подписывайтесь на URA.RU в