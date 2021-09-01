Коммунальщики Кургана назвали сроки устранения масштабной аварии

Аварию в Кургане планируют устранить 2 сентября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане аварию, из-за которой часть горожан осталась без воды, планируют устранить до 18:00. Об этом 2 сентября URA.RU сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«В данный момент, десять сотрудников „Водного Союза“ и семь единиц спецтехники работают на аварии на ул. Невежина. По словам главного инженера компании Якова Арапова, устранить порыв планируется к 18:00 сегодня, 2 сентября», — рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что во время работ было обнаружено множество пересечений с коммуникациями сторонних организаций, а участок трубы был забетонирован. Только после уничтожения толстого слоя бетона спецтехникой удалось приступить к устранению аварии. По данным «Водного Союза», работы находятся в завершающей стадии. Авария произошла из-за того, что на ветхой трубе диаметром 1000 мм произошло сразу три порыва.

1 сентября из-за аварии пришлось снизить давление в водопроводной сети Кургана. По этой причине вода перестала доходить до верхних этажей домов. Позже возле места аварии до 10 сентября перекрыли движение.