Общество Арестовали главу Минтруда Северной Осетии 14 сентября 2024 в 19:19 Размер текста - 17 + Алина Айдарова арестована за превышение должностных полномочий Фото: Илья Московец © URA.RU Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова арестована по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Министр труда и соцразвития Северной Осетии Алина Айдарова арестована на месяц по делу о превышении полномочий», — передает ТАСС. Журналисты ссылаются на пресс-службу судов. Это не первое дело о превышении должностных полномочий чиновниками, которое расследуется в последнее время. На днях был арестован глава Долгопрудного Владислава Юдина. Его также обвиняют в мошенничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова арестована по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Министр труда и соцразвития Северной Осетии Алина Айдарова арестована на месяц по делу о превышении полномочий», — передает ТАСС. Журналисты ссылаются на пресс-службу судов. Это не первое дело о превышении должностных полномочий чиновниками, которое расследуется в последнее время. На днях был арестован глава Долгопрудного Владислава Юдина. Его также обвиняют в мошенничестве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям