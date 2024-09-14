Арестовали главу Минтруда Северной Осетии

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Алина Айдарова арестована за превышение должностных полномочий Фото:

Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова арестована по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов.

«Министр труда и соцразвития Северной Осетии Алина Айдарова арестована на месяц по делу о превышении полномочий», — передает ТАСС. Журналисты ссылаются на пресс-службу судов.

Это не первое дело о превышении должностных полномочий чиновниками, которое расследуется в последнее время. На днях был арестован глава Долгопрудного Владислава Юдина. Его также обвиняют в мошенничестве.

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Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова арестована по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Министр труда и соцразвития Северной Осетии Алина Айдарова арестована на месяц по делу о превышении полномочий», — передает ТАСС. Журналисты ссылаются на пресс-службу судов. Это не первое дело о превышении должностных полномочий чиновниками, которое расследуется в последнее время. На днях был арестован глава Долгопрудного Владислава Юдина. Его также обвиняют в мошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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