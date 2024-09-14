Арестовали главу Минтруда Северной Осетии

Алина Айдарова арестована за превышение должностных полномочий
Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова арестована по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов.
«Министр труда и соцразвития Северной Осетии Алина Айдарова арестована на месяц по делу о превышении полномочий», — передает ТАСС. Журналисты ссылаются на пресс-службу судов.
Это не первое дело о превышении должностных полномочий чиновниками, которое расследуется в последнее время. На днях был арестован глава Долгопрудного Владислава Юдина. Его также обвиняют в мошенничестве.
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