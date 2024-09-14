В Шадринске Курганской области из-за короткого замыкания загорелся гараж. Огонь перекинулся на хозяйственные постройки, в том числе соседнего двора, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара. В Шадринске в частном секторе загорелся гараж, огонь перекинулся на хозяйственные постройки, в том числе соседнего двора. Пожар был потушен на 80 квадратных метрах», — сообщили в telegram-канале ведомства.
В тушении пожара участвовали 16 человек и четыре единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет. В МЧС напоминают, что следует следить за исправностью приборов и электропроводки и не перегружать электросети.
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В Шадринске Курганской области из-за короткого замыкания загорелся гараж. Огонь перекинулся на хозяйственные постройки, в том числе соседнего двора, сообщили в ГУ МЧС России по региону. «Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара. В Шадринске в частном секторе загорелся гараж, огонь перекинулся на хозяйственные постройки, в том числе соседнего двора. Пожар был потушен на 80 квадратных метрах», — сообщили в telegram-канале ведомства. В тушении пожара участвовали 16 человек и четыре единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет. В МЧС напоминают, что следует следить за исправностью приборов и электропроводки и не перегружать электросети.