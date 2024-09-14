14 сентября 2024
13 сентября 2024

В Курганской области из-за замыкания электропроводки загорелся гараж. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
В тушении пожара участвовали 16 человек Фото:

В Шадринске Курганской области из-за короткого замыкания загорелся гараж. Огонь перекинулся на хозяйственные постройки, в том числе соседнего двора, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара. В Шадринске в частном секторе загорелся гараж, огонь перекинулся на хозяйственные постройки, в том числе соседнего двора. Пожар был потушен на 80 квадратных метрах», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В тушении пожара участвовали 16 человек и четыре единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет. В МЧС напоминают, что следует следить за исправностью приборов и электропроводки и не перегружать электросети.

Пожар был потушен на 80 квадратных метрах
Пожар был потушен на 80 квадратных метрах

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В Шадринске Курганской области из-за короткого замыкания загорелся гараж. Огонь перекинулся на хозяйственные постройки, в том числе соседнего двора, сообщили в ГУ МЧС России по региону. «Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара. В Шадринске в частном секторе загорелся гараж, огонь перекинулся на хозяйственные постройки, в том числе соседнего двора. Пожар был потушен на 80 квадратных метрах», — сообщили в telegram-канале ведомства. В тушении пожара участвовали 16 человек и четыре единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет. В МЧС напоминают, что следует следить за исправностью приборов и электропроводки и не перегружать электросети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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