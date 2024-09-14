В Грузии хотят извиниться за войну с осетинами, которую развязал Саакашвили

Грузия намерена извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, который участвует в парламентских выборах. Он напомнил, что конфликт был инициирован на тот момент президентом Михаилом Саакашвили и его партией «Единое национальное движение».
«Мы найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что согласно заданию, предатели из „Национального движения“ в 2008 году развязали войну с нашими осетинскими братьями и сестрами», — заявил Иванишвили в ходе выступления в рамках предвыборной кампании. Его слова передает РИА Новости. Он уверен, что в соответствии с нормами христианской веры народы смогут примириться. Он также пообещал, что в случае его победы на парламентских выборах все ответственные к военному конфликту 2008-го года будут привлечены к уголовной ответственности.
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия атаковала Южную Осетию и Абхазию, которые ранее объявили о своей независимости. Полномасштабный конфликт завершился после вмешательства российских солдат. На тот момент президентом РФ являлся Дмитрий Медведев. Россия признала тогда независимость Абхазии и Северной Осетии.
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