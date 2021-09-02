02 сентября 2021
01 сентября 2021

В ХМАО депутат попал в ДТП, сев пьяным за руль. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Депутату думы ханты-мансийского района Александру Андрееву грозил лишение водительских прав Фото:

Депутат думы ханты-мансийского района Александр Андреев стал участником ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента пострадал также и другой участник аварии. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сама авария произошла на федеральной трассе около Горноправдинска. Предварительно, Андреев не уступил дорогу автомобилю Renault Duster, за рулем которого находилась женщина. Позднее она обратилась за медицинской помощью из-за полученных травм. С самим Андреевым на месте происшествия провели медосвидетельствование, которое показало, что он находится в нетрезвом состоянии. В его отношении выписано три административных протокола о нарушении КоАП, суд пока состоялся только по одному из них», — сообщил инсайдер.

Собеседник URA.RU из политического истеблишмента ХМАО считает, что Андреев в результате этой ситуации может сняться с выборов. «Он хотел переизбраться в районную думу. Но произошедшее — это безусловный скандал, который повлияет на его репутацию. Что будет делать ЛДПР, от которой он выдвигается, — это вопрос», — резюмировал источник. Сам Андреев пообещал прокомментировать ситуацию позднее. Координатор ЛДПР в ХМАО Артем Зайцев в разговоре с URA.RU заявил, что не в курсе ситуации и не может ее прокомментировать.В пресс-службе УМВД ХМАО заявили, что не могут раскрывать и распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных. «Действия данного закона распространяется, в том числе, и на персональные данные участников ДТП», — заявили в пресс-службе силового ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что депутата тобольской городской думы Сергея Вакарина исключили из «Единой России» и завели уголовное дело за ДТП с его участием. По версии следствия, он сбил сотрудника ГИБДД и скрылся с места происшествия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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