Ажиотажный спрос на садовые товары возник в Сургуте

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Сургутяне покупают различные товары для участков и дач
Сургутяне покупают различные товары для участков и дач Фото:

С приходом лета в строительных магазинах Сургута возник ажиотажный спрос на садовые товары. Об этом рассказали URA.RU в строительных гипермаркетах.

«Начался летний сезон и, конечно, появился высокий спрос на садовые товары. Большим спросом пользуется поликарбонат — его берут для теплиц, навесов и ограждений. Еще часто приходят за грунтом», — сообщили в «Домострое».

В «Лемана Про» можно заметить, как югорчане толпятся в отделе с лакокрасочными покрытиями. Также в магазинах активно разбирают с полок рассаду.

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С приходом лета в строительных магазинах Сургута возник ажиотажный спрос на садовые товары. Об этом рассказали URA.RU в строительных гипермаркетах. «Начался летний сезон и, конечно, появился высокий спрос на садовые товары. Большим спросом пользуется поликарбонат — его берут для теплиц, навесов и ограждений. Еще часто приходят за грунтом», — сообщили в «Домострое». В «Лемана Про» можно заметить, как югорчане толпятся в отделе с лакокрасочными покрытиями. Также в магазинах активно разбирают с полок рассаду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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