Ажиотажный спрос на садовые товары возник в Сургуте

Сургутяне покупают различные товары для участков и дач
С приходом лета в строительных магазинах Сургута возник ажиотажный спрос на садовые товары. Об этом рассказали URA.RU в строительных гипермаркетах.
«Начался летний сезон и, конечно, появился высокий спрос на садовые товары. Большим спросом пользуется поликарбонат — его берут для теплиц, навесов и ограждений. Еще часто приходят за грунтом», — сообщили в «Домострое».
В «Лемана Про» можно заметить, как югорчане толпятся в отделе с лакокрасочными покрытиями. Также в магазинах активно разбирают с полок рассаду.
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